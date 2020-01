Rouen. Municipales : les candidats débattent pour la première fois sur l'écologie

C'était le premier exercice de ce type pour cette campagne municipale à Rouen. Un grand débat de trois heures entre six des sept candidats, Guillaume Pennelle du Rassemblement national n'étant pas convié. C'est l'association écologiste Effet de Serre toi-même, avec l'association pour la pratique du vélo Sabine, qui étaient à la manœuvre.

Retrouvez quelques-uns des échanges entre les candidats sur ce thread :

Trois heures d'échange sur des thématiques bien définies : les transports en commun, la nature en ville, la politique du vélo ou encore l'épineuse du contournement est de Rouen. C'est d'ailleurs sur ce dernier sujet qu'un certain consensus a volé en éclat. Trois candidats contre à gauche, trois candidats pour à droite et au centre. "Cette question du partage de l'espace public avec la voiture, la volonté de se libérer de la voiture et du pétrole pour aller vers d'autres mobilités montrent les différences entre les candidats", note Guillaume Grima d'Effet de Serre toi-même, organisateur de la soirée. Une première étape en tout cas cordiale, avant un prochain débat le mardi 11 février, organisé par le club de la presse.