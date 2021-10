Rouen. Il cambriole la maison de celui qui lui doit de l'argent

Les faits remontent au 28 mars 2017. Le locataire d'une maison appelle les services de police pour une tentative de vol par effraction à son domicile de Rouen. À leur arrivée, les policiers voient un individu qui se cache dans la salle de bains et tente de s'enfuir. Le voleur a cassé une fenêtre pour pénétrer dans les lieux. Il finit par être interpellé. La victime constate qu'un vélo et un téléphone portable lui ont été dérobés. Il reconnaît le prévenu car c'est un ami de son fils, lequel entretient des relations conflictuelles avec le mis en cause.

Déjà bien connu de la justice

En effet, le fils de la victime a une dette d'argent envers le prévenu et celui-ci voulait tout simplement se rembourser en venant le voler chez lui. Des traces ADN retrouvées sur des objets du domicile confirment les faits. Son casier judiciaire affiche déjà dix mentions pour vols et violences. Le ministère public note d'ailleurs que "le prévenu est un habitué des tribunaux". À l'audience du mardi 21 janvier 2020, le tribunal déclare K. S, 22 ans, coupable et le condamne à une peine de six mois de prison ferme.