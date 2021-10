Rouen. Des perturbations dans les écoles et les transports

Le jeudi 23 janvier n'échappera pas à ce qui est devenu la règle depuis des semaines. Alors que le mouvement de protestation contre la réforme des retraites se poursuit, des perturbations sont d'ores et déjà prévues dans les services périscolaires de la ville de Rouen comme dans les transports en commun du réseau Astuce.

Moins de transports en commun

Les deux écoles les plus touchées sont les maternelles Clement-Marot et Jeanne-Hachette, qui ne pourront pas assurer l'accueil des enfants le matin, sur la pause du midi et le soir sur les horaires de garderie habituels. Le lendemain, le mouvement devrait être encore plus suivi.

Pour les transports, les usagers devront prendre leur mal en patience, avec des horaires restreints jusqu'à 19 h 30 et des passages plus espacés. C'est le cas par exemple sur le métro, avec un passage toutes les quatre minutes en moyenne, sur la ligne T2 avec un bus toutes les huit minutes, ou sur la ligne F4, sur laquelle les bus circuleront en moyenne toutes les 21 minutes. Là aussi, le préavis de grève sera reconduit pour la journée du vendredi 24 janvier.