Calvados. Gastro-entérite à cause des huîtres : nouvelles interdictions de pêche

Après de nouveaux cas d'intoxications dues à la présence du virus de la gastro-entérite dans les huîtres, la préfecture de Calvados étend l'interdiction de pêche et de commercialisation de coquillages à Ver-sur-Mer et Meuvaines. L'arrêté concernant Grandcamp-Maisy Ouest et Geffosses est prolongé.