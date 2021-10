Rouen. La Ville lance l'offensive face aux rats

Il n'y a pas à chercher longtemps pour tomber sur une colonie de rats dans le centre-ville de Rouen. Les espaces verts, récemment aménagés sur le parvis de la cathédrale, sont très appréciés des rongeurs qui profitent aussi de la générosité de certains riverains qui laissent miettes et pain rassi à disposition. Pourtant, des pancartes rappelant de ne pas nourrir les oiseaux et les rats ont été apposées par la Ville dans tous les espaces verts. "Il faut agir collectivement pour lutter contre la prolifération des rats car ils se multiplient rapidement", rappelle Kader Chekhemani, adjoint des quartiers du centre-ville de Rouen, particulièrement touché par cette prolifération. Parmi les conseils à rappeler : ne pas laisser de sacs-poubelles au sol et ne pas jeter de nourriture.

48 000 euros investis

pour la dératisation

Cette situation n'est pas nouvelle, "ça fait deux ou trois ans que l'on observe cette prolifération", indique Kader Chekhemani. Pour tenter de retrouver "une situation normale", la Métropole Rouen Normandie a investi 48 000 euros supplémentaires pour une campagne de dératisation importante. "Elle a démarré au dernier trimestre 2019 et se déroule jusqu'à fin janvier", poursuit Kader Chekhemani. Le quartier du Vieux-Marché est notamment ciblé, puis ce sera au tour de la place Saint-Marc et de l'avenue Pasteur.

Au-delà des incivilités, les vastes chantiers Cœur de Métropole sont pointés du doigt : "Plus on ouvre, plus il y a d'accès pour favoriser la sortie des rats", explique Kader Chekhemani. Les points temporaires de collecte de déchets, mis en place lors des travaux, y ont aussi contribué. Comme le confirme Laurine Picard, de la société Ratator qui s'est lancée à Rouen à l'été dernier. "Nous faisons face à une vraie demande dans le centre-ville, dans des secteurs où il y a eu récemment des travaux." Les techniciens interviennent cinq à six fois par jour auprès de professionnels et des copropriétés pour les parties communes des immeubles. Ce qui complique le travail des entreprises de dératisation, dont la société mandatée par la Métropole, c'est que les produits ont évolué ces dernières années. "Elles n'ont plus le droit d'utiliser des produits qui étaient extrêmement efficaces, souligne Kader Chekhemani. Ils étaient très polluants et dangereux pour les autres animaux." Les nouveaux raticides sont donc un peu moins efficaces, mais présentent moins de risques, notamment pour les animaux domestiques.

"Il faut déterminer d'où les rats viennent pour placer les appâts au bon endroit, sur leur chemin", détaille Antoine Jegousse, technicien au sein de Ratator. À Rouen, ce sont ainsi 8 250 tampons (sorte de pâte raticide) qui ont été disséminés lors de la campagne de dératisation exceptionnelle. La Métropole est également intervenue dans les égouts, où circulent de nombreux rats.