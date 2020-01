Chanson française. Un hommage à Barbara, en chansons et commentaires au Trianon

Le mardi 28 janvier à 20h30, le Trianon de Sotteville-lès-Rouen propose de se plonger dans l'univers de Barbara le temps d'une conférence chantée animée par Jérôme "Ignatus" Rousseau et Leonor Stirman, auteure d'un spectacle dédié à la longue dame brune. C'est au piano/voix qu'elle interprète une sélection de titres de Barbara, une performance ponctuée par les commentaires d'Ignatus qui évoque à la fois le personnage public et les failles intimes de la chanteuse. "Ce qui m'a séduit chez Barbara c'est l'émotion vraie, sincère, qu'elle transmettait à chaque mot, la délicatesse avec laquelle elle livre ses propres sentiments, mais aussi son histoire", nous confie Leonor Stirman. "La difficulté repose sur le fait de lui rendre hommage sans l'imiter, mais je me suis véritablement laissé habiter par Barbara." De Nantes à Mon enfance, Leonor propose un panorama des créations de Barbara : "J'ai voulu souligner toute la lumière qui émane de ce personnage, la force de cette femme au puissant désir de vie, capable à la fois de beaucoup d'humour et de recul sur sa vie". (1,80 à 6,80€. Tél. 02 35 73 65 99)