Hérouville-Saint-Clair. Les Laboratoires Gilbert anticipent l'avenir avec une nouvelle usine

Elle a coûté trente millions d'euros, "dont zéro subventions", souligne Cédric Batteur, directeur général des Laboratoires Gilbert. Ce jeudi 16 janvier, le groupe familial, qui vient de franchir la barre des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, coupait le ruban de sa nouvelle usine.

1,5 milliard de doses par an

Une extension de 5 500 m2, sur son site d'Hérouville-Saint-Clair, d'où partiront des unidoses stériles vers le monde entier. "Nos capacités étaient limitées depuis deux ans, face à la demande croissante qui dépasse nos frontières. Avec cette usine, nous atteindrons une capacité de production de 1,5 milliard de doses par an", ambitionne le patron, qui incarne la troisième génération à la tête de l'entreprise de 1 000 salariés. C'est notamment du sérum physiologique qui sera produit, dès le mois prochain. L'usine permet aussi, grâce à ses technologies dernier cri, de proposer des formules enrichies, améliorées. Ce site flambant neuf, pour lequel 35 recrutements ont été nécessaires, va aussi conduire les Laboratoires Gilbert à prendre le virage du développement durable.

Trouver des alternatives au pétrole

"L'unidose est un plastique à usage unique. Il est plébiscité pour des raisons d'hygiène et permet de s'affranchir des conservateurs, pose Cédric Batteur, mais l'enjeu, c'est de pouvoir substituer ce plastique d'origine pétro-chimique à un plastique d'origine biosourcée." Une avancée dans l'ère du temps, "mais aussi en phase avec nos valeurs, assure le patron. C'est notre responsabilité, en tant qu'acteurs de santé et leaders sur ce segment, d'innover." A l'avenir, l'ambition du groupe est de produire 50 % de son chiffre d'affaires global à l'international, notamment en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.