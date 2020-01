Villedieu-les-Poêles. Menez l'enquête à la médiathèque

Ce week-end des 18 et 19 janvier, c'est la Nuit de la lecture partout en France. À cette occasion, de nombreuses animations sont organisées. La médiathèque de Villedieu-les-Poêles a décidé pour la 3e année consécutive de vous faire réfléchir ! Vos méninges vont carburer le temps d'une enquête qui, cette année, vous fera voyager dans le temps, avec un voyage à travers l'histoire et ses différentes époques. Interrogez les différents personnages (interprétés par les bibliothécaires) et résolvez l'enquête !

Écoutez Lucie Gohier, responsable de la médiathèque, nous présenter cette soirée:

Il faut obligatoirement s'inscrire pour participer à l'enquête, qui a lieu le samedi 18 janvier, à 20 h 30. Vous pouvez le faire directement à la médiathèque de Villedieu ou appeler au 02 33 91 00 91. C'est à partir de 12 ans et c'est gratuit.

