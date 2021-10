Poilley. Remade : les salariés devront encore patienter jusqu'au 16 janvier

La justice tranchera le jeudi 16 janvier sur le sort de Remade, entreprise spécialisée dans le reconditionnement de smartphones, qui emploie 330 salariés, qui connait de grosses difficultés. Dans une audience à huis clos ce jeudi 9 janvier, le tribunal de commerce de Rouen a de nouveau entendu les deux repreneurs potentiels, l'un proposant de sauver 142 emplois, l'autre 118.

L'ex-fondateur et PDG de l'entreprise lancée en 2014, Matthieu Millet, promet de reprendre 142 emplois, et de mettre 1,3 million de valorisations de valeur de stocks sur la table.

De son côté, le britannique Suresh Radhakrishnan, qui affiche "plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine", selon son avocat Vincent Pellier, reprendrait 118 emplois et mettrait 3,3 millions sur la table, via Forth Wave Technology, l'une des sociétés qu'il a créées en 2019 et qui n'a pas encore d'employés.

Les salariés devront donc encore patienter jusqu'au jeudi 16 janvier, date à laquelle le tribunal prendra une décision.