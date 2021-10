Condé-sur-Sarthe. La ministre annonce des renforts en personnels au centre pénitentiaire

Le maire d'Alençon, Emmanuel Darcissac, a reçu le mercredi 8 janvier un courrier de la ministre de la Justice Nicole Belloubet. La garde des Sceaux confirme l'affectation de personnels de sécurité au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.

Il s'agit de neuf personnels pénitentiaires ELAC, ce qui ferait passer leurs effectifs de sept à seize. Ces Équipes locales d'appui et de contrôle (ELAC) ont pour mission de préparer et de participer à la réalisation de fouilles sectorielles, de réaliser les opérations de contrôle décidées par le chef d'établissement, de soutenir les surveillants en cas de mouvement des détenus ou encore de participer à la résolution d'incidents. Ces missions imposaient bien souvent, jusqu'à présent, l'intervention de policiers du commissariat d'Alençon, qui vont en être libérés, et qui devraient ainsi pouvoir retrouver leurs missions plus traditionnelles de maintien de l'ordre public.

Rappelons qu'élus locaux et préfète de l'Orne avaient également réclamé davantage de dotations de policiers pour ce commissariat à l'activité bien surchargée.