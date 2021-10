Le Havre. D'origine australienne, un habitant témoigne sur les incendies

Damian Tither vit cette situation à distance. Cet Australien de 44 ans, arrivé au Havre il y a trois ans, scrute les réseaux sociaux et les chaînes d'information du monde entier pour voir l'évolution des feux de forêts qui touchent son pays depuis septembre. "C'est difficile de ne pas pouvoir aider ma famille. Je suis loin d'elle", se désole ce chef d'entreprise, à la tête d'un restaurant et d'un hôtel dans la Cité océane.

Tous les ans, l'Australie est confrontée à ce type d'incendies, mais ils sont cette année beaucoup plus virulents, sous l'effet, notamment de conditions plus favorables aux feux du fait du réchauffement climatique.

Le bilan est dramatique : 26 morts, plus de 2 000 maisons réduites en cendres et environ 80 000 km2 partis en fumée dans tout le pays, soit une superficie équivalente à celle de l'île d'Irlande. Des chercheurs de l'Université de Sydney ont estimé qu'un milliard d'animaux avaient été tués à cause de cette crise.

La pluie est de retour

Malgré ce tableau très sombre, il existe un peu d'espoir. "La pluie est de retour en Australie depuis deux jours. Cela calme un peu le feu", lâche Damian Tither, pour se réconforter, tout en nous montrant sur son téléphone des photos d'un de ses amis, pompier. "Il a déjà travaillé 18 heures de suite. Il est en guerre contre les flammes."