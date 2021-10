Rouen. Les avocats durcissent le ton contre la réforme des retraites

Guillaume Bestaux est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen.

Quel est le problème de la réforme des retraites pour les avocats ?

"Nous avons un régime de retraite autonome, géré par la caisse nationale du barreau français. C'est une caisse qui fonctionne bien, qui est équilibrée et qui a des réserves. Son existence est remise en cause par la réforme. Notre régime autonome est lui aussi remis en question. Cela risque d'entraîner une augmentation très sensible des cotisations pour les confrères et une baisse des pensions."

L'idée pour vous est de conserver ce régime…

"Oui, il est plus juste et plus solidaire que le régime qui nous est proposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact est différent selon le niveau de revenu. Pour les avocats, le revenu médian est 43 000 euros par an. La moitié des avocats touchent moins que cela. Or, c'est précisément en dessous de ce seuil que les cotisations risquent d'augmenter très sensiblement. Pour nous, cette réforme est injuste. Par exemple, dans notre profession, ceux qui ont un niveau de revenu élevé payent plus que si la réforme passait. Pourquoi faire payer moins les riches ? C'est difficile à concevoir."

Quelle est la conséquence de votre mouvement pour le justiciable ?

"Nous avons supprimé l'ensemble des permanences, des consultations gratuites et décidé la fermeture des cabinets. Il y a eu dans toutes les juridictions des dossiers qui ont été systématiquement renvoyés. C'est gênant pour le justiciable, comme toute grève. Cela a des conséquences. Mais c'est notre seul moyen d'action devant une situation de blocage."