Caen. Des cours de yoga en entreprise pour "faire une pause"

"Avant, les gens faisaient du yoga parce qu'ils avaient mal au dos. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en burn-out". Anne-Laure Miramont a créé Mon petit studio à Caen, une salle de yoga où elle donne des cours avec son équipe. "Je suis souvent contactée pour des journées bien-être au sein d'une entreprise. On travaille sur la respiration, la posture. Mais le yoga permet également de travailler le muscle sans le grossir", précise-t-elle. "Nous avons une approche très pragmatique car il s'agit du corps de quelqu'un, donc il faut être calé en anatomie." Pratiquer un sport en entreprise est très demandé. "Ça fonctionne très bien car ça fait une vraie pause dans le travail avec les tâches qui s'accumulent, etc. Mon but est vraiment qu'ils se sentent bien après la séance." Lors d'une séance en entreprise, Anne-Laure Miramont privilégie des groupes de 10 à 20 personnes. Elle travaille notamment sur la posture, "car on ne se tient pas forcément bien, surtout lorsqu'on est à un bureau." À la fin, un temps est réservé pour échanger avec les participants.