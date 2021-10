Alicia Keys annonce la sortie d'un nouvel album

Quelques semaines après avoir dévoilé le titre "New Age", qui n'a toujours pas été officialisé comme étant le single de lancement de son cinquième album, la chanteuse Alicia Keys annonce la sortie de son nouveau disque et divulgue son titre : "Girl on Fire" sera bientôt dans les bacs !

Depuis quelques mois l'interprète de "No One" est en studio d'enregistrement pour préparer son cinquième album, trois ans après avoir publié "The Element of Freedom", et un peu plus d'un an après avoir proposé une réédition de l'album "Songs in a Minor" à l'occasion de son dixième anniversaire. Alicia Keys le confirme dans une lettre ouverte destinée à ses fans, mise en ligne sur son site internet officiel et annonçant la sortie en bacs de "Girl on Fire".

La date de sortie n'est pas encore connue...