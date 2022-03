Plusieurs clips vous permettent de prendre la température du 2ème opus de MZ. Argent, filles et drogues sont les sujets de ces premières chansons. Des paroles clichées et éculées avec des instrus bien sympas. Voici 2 de ces extraits: le premier en featuring avec Nekfeu "les princes" et le 2ème tout récent "Mathématiques".

L'album La dictature est sorti ce vendredi 22 avril en digital et en CD. Prix conseillé de 13.99€.