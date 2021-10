Polo de Deauville : une finale exceptionnelle

Pablo a remporté en décembre dernier son troisième titre de Champion d’Argentine au sein de la fantastique équipe de La Dolfina. Il est considéré comme l’un des trois meilleurs joueurs du monde. Il n’avait encore jamais gagné la Coupe d’Or de Deauville : c’est fait depuis hier et il a été élu meilleur homme du match.

Mais, avec Pancho Bensadon (h9) et Facundo Sola (h7) en face, l’affaire n’a pas été des plus simples : « Nous avions une très bonne équipe en face, ça a été très dur et, en période supplémentaire, tout peut arriver. Nous avons la chance d’avoir les premiers à marquer ce goal en or grâce à mon coéquipier Temmy Willington. Le terrain était difficile, très bosselé ce qui empêche d’aller vite et gêne le contrôle de la balle, elle rebondit beaucoup et ça ralentit le jeu. Cela provoque beaucoup de fautes et les pénalités ont joué un rôle crucial dans ce match. Mais cela s’est bien terminé pour nous : c’est la première fois que je jouais la Coupe d’Or, c’est une tournoi de référence en France et c’est important d’avoir pu l’ajouter à mon palmarès.»

Un palmarès que Pablo va maintenant songer à enrichir durant la prochaine saison argentine : « Maintenant je vais rentrer chez moi et me reposer un peu en famille et commencer à me concentrer sur l’Open d’Argentine avec La Dolfina. Cela commence fin septembre avec l’Open de Tortugas, une épreuve préparatoire. Mais j’ai apprécié ce séjour en France, la qualité de vie et la gastronomie : cela fait plus d’un mois que je suis ici puisque nous nous sommes préparés à Chantilly qui, avec Deauville, sont deux villes vraiment agréables. J’espère avoir l’occasion de revenir jouer en France. »



La saison Deauvillaise n’est pas finie pour autant puisqu’elle se poursuit jusqu’au 26 août avec la Coupe d’Argent dont le coup d’envoi sera donné mardi. Cette fois-ci, ce sont les Britanniques qui seront les plus en vue puisque les trois meilleurs joueurs du pays seront en lice : les frères Luke et Mark Tomlinson (h8 et 6) et James Beim (h7). On pourra également voir évoluer le n°1 Français, Pierre Henri Ngoumou (h5)… mais les Argentins ne seront pas en reste et l’association de Milo Fernandez Ajaro (h8) et Facundo Sola (h7) au sein de l’équipe de Talandracas devrait faire des dégâts.



Enfin, il se pourrait que le Polo de Deauville reçoive la visite d’une championne olympique… britannique, puisque la fiancée de Mark Tomlinson n’est autre que Laura Bechtolsheimer, médaille d’or de dressage par équipe et médaille de bronze individuelle et, après Londres, son cheval au repos, la cavalière devrait s’accorder quelques jours de détente.

