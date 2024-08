[Photos] Deauville. Un grand succès d'année en année pour le polo

On joue au polo à Deauville depuis 1880, et la Barrière Deauville Polo Cup existe depuis 1950.

C'est le seul tournoi français et l'un des trois grands tournois européens à pouvoir afficher les plus grands noms du polo international. Cette année, cavaliers et cavalières s'affrontent à l'hippodrome de Deauville-La Touques, du 3 au 25 août. Le public ne faiblit pas, et néophytes comme assidus se retrouvent pour vibrer ensemble. "Ici, il y a un mélange de connaisseurs et de novices. Il y a une ambiance que je dirais à l'anglaise : les gens sont calmes, posés et attentifs" explique Jany Eudier, spectateur depuis deux ans.

Assise au premier rang, Patricia Duchesnay vient pour la première fois : "Cela change des courses, j'essaie de comprendre les règles mais on se prend très vite au jeu… c'est formidable !" A l'inverse, Michel André ne compte plus les années : "Nous connaissons les joueurs sur plusieurs générations, nous nous saluons tous les ans ! Une famille argentine par exemple, pendant que le papa jouait sur le terrain, les enfants jouaient derrière au polo entre eux, sur des vélos. Aujourd'hui, ce sont eux sur la pelouse."

Le polo à Deauville est une institution, et ce n'est pas Jean-Luc Auclair, capitaine d'une équipe française, qui dira le contraire : "C'est la septième année que je viens, et toujours le même plaisir ! Ce qui est amusant ici, c'est qu'on retrouve les mêmes spectateurs d'une année sur l'autre, donc on se connaît très bien, les fidèles sont toujours là !" La Barrière Deauville Polo Cup continue tous les jours, jusqu'au 25 août.

