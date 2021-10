Noël. L'heure de la revente des cadeaux

Comme chaque année après Noël, l'Enseigne Cash Express, ouverte depuis 2012, est l'endroit incontournable à Elbeuf pour la revente des cadeaux. À l'inverse d'une revente de cadeaux sur internet, la revente de ces cadeaux de Noël en magasin permet un paiement immédiat. Selon une étude récemment menée, ce sont les 35-44 ans qui revendent le plus leur cadeau. Concernant la réutilisation de l'argent, 42 % décident de le mettre de côté, alors que 35 % le réinvestissent dans un autre cadeau de Noël. "Ce sont majoritairement les jeunes adultes, qui viennent revendre leur cadeau, explique Rachid, vendeur de l'enseigne. Bien souvent cela concerne l'univers du jeu vidéo. Cette année c'est la Nintendo Switch qui était présente sous beaucoup de sapins. Nos clients viennent nous revendre leurs jeux ou leur console et repartent avec un autre jeu. C'est plus un échange, ils repartent rarement avec l'argent."