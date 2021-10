Argentan. La nuit Saint-Bernard pour la Saint-Sylvestre

À Argentan, et c'est unique dans notre région, durant la nuit de la Saint-Sylvestre, 32 Saint-Bernard bénévoles de la Protection civile vont conduire les fêtards sur leur lieu de réveillon. Puis ils viendront les rechercher au petit matin, à la fin de la fête. Tout ça, gratuitement, bénévolement.

"Cette initiative de la Protection civile, c'est uniquement dans le but d'éviter des accidents de la route, notamment à cause de l'alcool et de la fatigue", explique Bruno Pitrou, l'organisateur de cette nuit annuelle, pas tout à fait comme les autres. Le 31 décembre 2018 à bord de leurs minibus, les bénévoles avaient ainsi parcouru 3 500 kilomètres en une nuit et transporté plus de 640 personnes.

Bruno Pitrou :

Bruno Pitrou Impossible de lire le son.

Ces Saint-Bernard circuleront dans un rayon de 30 km autour d'Argentan. Aucune pré-réservation n'est possible, excepté pour les personnes à mobilité réduite.

Service de transport gratuit Saint-Bernard de la Protection civile sur votre lieu de réveillon, 30 km autour d'Argentan. De mardi 31 décembre 20 heures au mercredi 1er janvier à 8 heures. Tél : 02 33 67 06 30 ou 06 15 26 51 54.