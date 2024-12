Argentan. La Protection civile raccompagne ceux qui ont trop bu pour le Nouvel An

Il n'y a pas eu le moindre accident dans le pays d'Argentan la nuit du 31 décembre depuis la mise en place du dispositif, en 2003. Depuis plus de 20 ans, la Protection civile d'Argentan raccompagne ceux qui ont consommé de l'alcool entre 20h et 6h du matin, le soir du réveillon. "A l'époque, je trouvais qu'il y avait trop d'accidents sur les routes et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour y remédier", se souvient Bruno Pitrou, président de la Protection civile d'Argentan.

Plus de 300 personnes raccompagnées

Dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, la Protection civile d'Argentan avait raccompagné plus de 300 personnes en toute sécurité. "Cela représente une trentaine de bénévoles et 12 minibus de neuf places, explique Bruno Pitrou. Dans chaque véhicule, il y a un secouriste. Certains jeunes gardent notre numéro d'une année sur l'autre. Même les parents nous envoient des messages pour nous remercier", poursuit-il.

Le service, gratuit, est accessible aux personnes souhaitant se déplacer dans un rayon de 30 kilomètres autour d'Argentan.

Pratique. Pour bénéficier du dispositif, contacter le 06 15 26 51 54 ou le 07 70 73 63 89.