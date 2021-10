Dua Lipa a prévu la sortie de son album Future Nostalgia au début de l'année 2020, sans plus de précisions. À l'intérieur, Don't start now et probablement ce remix proposé par le Français Kungs :

Pour rappel, voici la version originale que vous pouvez entendre sur Tendance Ouest depuis quelques semaines :

Dua Lipa sera en concert en France le lundi 4 mai 2020 à l'AccorHotels Arena de Paris.