Manche. Un skipper normand chavire au large du Portugal

Le communiqué est tombé à 9h sur le Facebook officiel de Louis Duc, le skipper de Barneville-Carteret. Mercredi 18 décembre, son bateau Cross Call a chaviré au large du Portugal, sur la route de retour de la Transat Jacques-Vabre. Après une bonne transat où il avait terminé cinquième dans la catégorie des Class40, Louis Duc convoyait son navire Cross Call sur la route du retour vers la France depuis le lundi 2 décembre. Avec lui pour l'accompagner dans ce périple, non pas Aurélien Ducroz son co-skipper de la Transat 2019, mais Thomas, un ami.

Pris dans la tempête

Mais mercredi 18 décembre, la route de Cross Call et de ses deux pilotes s'est arrêtée au large du Portugal, comme le décrit le communiqué de Louis Duc titré "le jour le plus long… c'était hier pour Thomas et Louis". La description est complète : "Ils étaient positionnés hier matin à 150 milles dans l'ouest de l'archipel portugais et naviguaient à une douzaine de nœuds, au portant, lorsque leur balise a été déclenchée, autour de 8h du matin heure française. Le CROSS Gris-Nez a immédiatement pris les affaires en main et transmis l'information au MRCC de Lisbonne."

D'abord, c'est un bateau de commerce qui s'est dérouté alors qu'un avion et un hélicoptère étaient envoyés à la recherche du skipper et de son acolyte. À 19h, l'avion a enfin repéré le bateau. Il a rapidement pris contact avec Louis Duc. À 19h30, les deux marins étaient hélitreuillés et transportés vers l'hopital de Terceira, petite île de l'Archipel des Açores. "Ils vont bien et sont entre de bonnes mains, leur bateau aurait fait un 360°. Le mât, cassé, aurait transpercé le cockpit. Ils n'ont donc pu sortir leur radeau de survie. Les deux marins ont attendu les secours sur le pont de leur Class40, entre deux eaux, toute la journée…", explique le communiqué, avant de conclure par un merci appuyé aux secours lisboètes pour ce sauvetage, "aussi rapide qu'exceptionnel dans de telles conditions".