Rouen. Cortège massif, la CFDT rejoint la manifestation

Gilets jaunes, pompiers et quelques jeunes en noir avec des parapluies ont pris la tête du cortège rouennais, mardi 17 décembre, pour la troisième mobilisation massive contre la réforme des retraites.

Les chiffres varient selon les syndicats, qui se jugent plus nombreux que le jeudi 5 décembre (35 000 contre 30 000), ou la police qui estime que la mobilisation est en légère baisse (10 000 contre 13 000). La CFDT a rejoint en tout cas pour la première fois la manifestation, même si le discours de ses militants n'est pas tout à fait le même que celui des autres syndicats. "On voit qu'il y a un blocage, mais on espère pouvoir revenir à la table des négociations dès demain, explique Mickaël, qui travaille dans l'assurance. On ne veut pas être contre pour être contre".

Les manifestants étaient entre 10 000 et 35 000 à Rouen, le mardi 17 décembre. - Pierre Durand-Gratian

Le syndicat réformiste défend effectivement la réforme des retraites par points, mais estime que le gouvernement est allé trop loin. "Cette histoire de 64 ans, ce n'est pas bien", juge José Danilo de la CFDT retraités. Lui-même n'est pas concerné par la réforme, mais est descendu dans la rue par solidarité. "On a des enfants, et ce sont les jeunes qui doivent être payés à leur juste labeur."

Retrait pur et simple

Dans le reste du cortège, le discours est différent. La CGT, SUD et FO continuent de demander le retrait pur et simple du projet.

La CFDT avait rejoint pour la première fois le mouvement à Rouen. - Pierre Durand-Gratian

Mais les divergences commencent à se faire sentir entre syndicats et manifestants, plus radicaux sur la méthode. Les représentants ont été en partie hués lors de leur prise de parole à la préfecture. Certains Gilets jaunes et manifestants motivés ont continué à arpenter les rues après la manifestation déclarée, gênant le trafic sur le quai du Havre. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. Au moins deux personnes ont été interpellées.