Manche. Avranches On Ice vous accueille jusqu'en janvier

Avranches célèbre la magie de Noël. Cette année, découvrez le petit train qui vous emmène dans le centre-ville, au départ de la place Valhubert, pour une durée de 30 minutes. Profitez aussi de la patinoire, ouverte chaque jour (sauf le 1er janvier). Il y aura des nocturnes thématiques chaque vendredi et samedi soir. Ne manquez pas non plus le marché de Noël, écoutez Ludovic Coudrat, directeur du service communication, événements et commerce à la mairie d'Avranches :

Animations de Noël à Avranches Impossible de lire le son.

Découvrez le programme complet des animations sur avranches.fr et Facebook