Avranches. "Avranches on Ice": fêtez-Noël du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Venez fêter Noël à Avranches avec de nombreuses animations qui se dérouleront durant l'Avent et pendant toutes les vacances scolaires. Les rues d'Avranches se parent de leurs plus beaux atours. Illuminations, sapins et décorations embellissent la ville et vous plongent dans l'ambiance féérique de Noël.

Une patinoire couverte, en glace naturelle, sera ouverte durant toute la période.

Informations pratiques : 4€ pour 30 min. Gants obligatoires. Accompagnateur obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans

Horaires du 8 au 21 décembre :

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h-19h

- Mercredi : 14h-19h

- Samedi et dimanche : 10h-19h

Horaires du 22 décembre au 6 janvier :

- Tous les jours : 10h-19h

(Ouverture de 14h à 17h le 25 décembre, fermeture exceptionnelle le 1er janvier)

Il y aura un marché de Noël du 10 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Horaires :

Du lundi au vendredi, de 15h à 19h

Samedi et dimanche, de 10h à 19h

Les Commerçants d'Avranches vous font gagner une Fiat 500 Pop.

Il y aura aussi de nombreuses animations: Atelier déco, photos avec le Père Noël, projections de film, visite aux flambeaux, balades en calèches... De nombreuses animations entièrement gratuites vous sont offertes par la ville d'Avranches, l'association Bougez avec Avranches et leurs partenaires.

Programme des animations - Avranches

Ecoutez Ludovic COUDRAT, directeur de la communication à la mairie d'Avranches, nous présenter cette période festive:

Rendez-vous du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019 à Avranches. Plus d'infos sur www.avranches.fr

