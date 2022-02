La fille de la défunte mise en cause

Mardi 18 janvier, la Cour d'Appel de Caen a ordonné la mise en cause de la fille d'une défunte dont les obsèques avaient été célébrées religieusement dans le Pays d'Auge alors que la femme avait, de son vivant, souscrit un contrat prévoyant des obsèques civiles et une crémation auprès de l'association Colombes, basée à Rennes et spécialisée dans la prévoyance funéraire.