Georges Moustaki est mort ce matin

Georges Moustaki souffrait d'une maladie des bronches irréversible. Il ne pouvait plus chanter depuis 2009. Depuis, il écrivait, peignait et dessinait beaucoup.

Le chanteur discret et d'une douceur incomparable était un poëte.

L'amant d'Edith Piaf

Auteur, compositeur, interprète, l'ami de Georges Brassens et l'amant de Piaf (Moustaki était le parolier de Milor) avait été interprété par les plus grands noms de la chanson : Reggiani, Barbara, Dalida, Montand, Salvador et beaucoup d'autres.

Enfant du monde

Libre penseur, son histoire personnel le rendait particulièrement sensible aux questions touchant l'amitié entre les peuples. il était né à Alexandrie en Égypte le 3 mai 1934, de parents grecs.

Moustaki devrait retrouver beaucoup d'amis là-haut. Adieu l'artiste !