Lorie devient animatrice TV sur E!

Diffusée à un rythme hebdomadaire et produite par les équipes de American Idol, Opening Act recherchera sur internet des musiciens talentueux inconnus du grand public et leur donnera la possibilité de faire la première partie de stars de la musique comme Rod Stewart, Lady Gaga et Jason Mraz.



Lorie, qui sortira un nouvel album début octobre, a été elle-même découverte sur internet en mettant en ligne sans moyens une première chanson, Près de moi, téléchargée plus de 15.000 fois en deux mois, lui ouvrant la porte de la maison de disques Epic.



Depuis 2000, la chanteuse, qui vient de fêter ses 30 ans, connaît un succès ininterrompu avec plus de 7 millions d'albums et quatre tournées.