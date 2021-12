Lorie prochainement dans "Danse avec les Stars"

Après avoir décliné l’invitation lors des deux premières saisons de Danse avec les stars, Lorie pourrait bien dire oui pour la troisième saison.

"On m’a déjà proposé la saison 1 et la saison 2 de Danse avec les stars… Et j’ai dit non, parce que je n’avais pas le temps."

La chanteuse avoue finalement être tentée : "Sur Les Enfoirés, M Pokora et Shy’m ne m’ont parlé que de ça. J’adore la danse même si je ne connais rien à des disciplines comme le quickstep. Dans cette émission, j’apprécie le dépassement de soi, le travail, et c’est vrai que j’adore relever des défis, me mettre en danger… "

Affaire à suivre.