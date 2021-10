Martine va revivre sur M6

La fillette constamment enthousiaste, devenue célèbre grâce à sa série d'ouvrages destinés aux enfants, s'installera dans l'émission M6 Kid, à compter du lundi 27 août, à 8h40.



A la manière du Petit Nicolas en 2009, M6 pioche dans la littérature enfantine pour mettre à l'antenne une nouvelle série d'animation, déclinée en 52 épisodes de treize minutes.



Les développeurs du dessin animé ont conservé le style graphique du livre, apparu dans les années 50, tout en introduisant de la modernité. Martine conserve ainsi son look couette, jupette et marinière, vit à la campagne avec ses parents, ses frères et son chien Patapouf.



Pour preuve malgré tout qu'il est diffusé en 2012, le dessin animé abordera des thèmes plus actuels comme les familles recomposées, tout en retranscrivant "l'univers bucolique et tendre des albums mondialement connus", précise la chaîne.



Créé en 1954 par les Belges Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, Martine compte soixante albums, de Martine à la ferme, premier de la collection, à Martine et le prince mystérieux (2010). Traduites en 17 langues et vendues dans trente pays, les aventures de la fillette se sont écoulées à cent millions d'exemplaires. En France, un million d'albums se vendent encore chaque année.