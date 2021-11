"Cendrillon" pour la première fois en clair sur M6

La Six a choisi la féérie du film d'animation Cendrillon pour célébrer Noël. Succès au box-office français (15e film le plus vu de l'histoire) sorti en 1950, le long métrage s'inspire du conte de Charles Perrault.

Les plus jeunes découvriront en images l'histoire de Cendrillon, orpheline et souffre-douleur de ses méchantes belle-mère et demi-soeurs, cantonnée aux tâches domestiques. Son destin basculera lorsque le roi organisera un bal pour marier son fils. Aidée par sa marraine la Bonne Fée, l'héroïne se transformera en princesse, jusqu'au douzième coup de minuit.

Cendrillon inaugurera la programmation Disney que M6 a prévu pendant les fêtes de Noël. le 24 décembre au soir, Valérie Damidot et Jérôme Anthony feront patienter les plus petits avec Disney Party : en attendant Noël. Pendant quatre heures, dessins animés d'hier et d'aujourd'hui aideront les jeunes téléspectateurs a attendre la venue du Père-Noël. Sont notamment attendus Cendrillon 2 et des courts métrages de Cars et de Pixar.