Le Havre. Cinq mille euros pour financer ses études

Il y a eu plus de 1 000 candidatures. Au final, une trentaine de personnes ont été retenues. Claire Luneau fait partie des heureux élus. Cette jeune navigatrice de 21 ans, originaire de Rochefort en Charente-Maritime, a été sélectionnée pour recevoir, le mercredi 11 décembre, à Paris, l'un des prix décernés par la Fondation Marcel-Bleustein-Blanchet pour la Vocation. Le prix, doté de 5 000 euros, va lui permettre de suivre sereinement ses études à l'École nationale supérieure maritime du Havre. (Claire est actuellement en première année. Ce cursus dure trois ans, et est gratuit pour les boursiers, à l'image de Claire). La voie idéale pour exercer le métier de ses rêves. La jeune navigatrice se destine à devenir lieutenant de navigation.

Primés grâce à leur vocation

En plus de Claire Luneau, 30 jeunes vont être récompensés, le mercredi 11 décembre. Des jeunes de moins de 30 ans, rencontrant des difficultés financières et qui témoignent d'une vocation. "La passion pour le milieu marin ne me quittera jamais", assure Claire Luneau qui, depuis sa tendre enfance, regarde les bateaux partir naviguer sur l'océan. Avant d'être acceptée par l'École nationale supérieure maritime du Havre, la Normande d'adoption a recherché sur Internet tous les coups de pouce existants pour l'aider à couvrir ses dépenses. "Car mes parents ne pouvaient pas me soutenir financièrement pendant les trois ans d'études. Et moi, je n'avais pas assez de ressources pour payer le loyer et la nourriture. Je suis tombée par hasard sur la Fondation de la Vocation". Claire Luneau a alors envoyé un dossier de candidature, en se disant que "ça ne coûtait rien". Bien lui en a pris, car au final son dossier a été retenu. Elle repart donc avec un joli chèque d'un montant de 5 000 euros.