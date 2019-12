Bolbec. Municipales 2020. Jean-Marc Orain candidat à la mairie

Jean-Marc Orain sera-t-il le prochain maire de Bolbec ? En tout cas, ce père de famille de 59 ans prend la tête de la liste "Notre engagement, c'est Bolbec", une liste de rassemblement citoyen allant au-delà des partis politiques, principalement animée par les valeurs de gauche et écologiques. Il a fait cette annonce aux médias, le mercredi 3 décembre. Lui qui a travaillé sur la plate-forme pétrochimique de Port-Jérôme-sur-Seine milite depuis presque vingt ans dans le secteur de l'écologie, un peu dans le domaine associatif, mais surtout dans le domaine politique. "Je considère que l'on a quelque chose de valorisant à proposer pour notre ville et pour les habitants. On veut changer l'image de Bolbec et apporter surtout une qualité de vie, ce qui n'est pas le cas actuellement".

La sénatrice Céline Brulin le soutient

Le conseiller municipal de Bolbec est soutenu dans sa démarche par la sénatrice PCF de Seine-Maritime, Céline Brulin. Ils travaillent ensemble sur un certain nombre de sujets, notamment au Conseil municipal. Jean-Marc Orain était même présent sur la liste de Madame Brulin lors des municipales de 2014 (deuxième position derrière Dominique Métot réélu au premier tour ; il ne se représente pas en 2020). "J'ai à cœur de promouvoir de nouvelles personnalités politiques dans la ville, des gens qui sont engagés, pas forcément membres d'un parti politique. C'est le cas de Jean-Marc, qui a la fibre écologique et une très forte fibre humaine. Je crois qu'il fera un très bon maire pour Bolbec", affirme la sénatrice PCF. "Nous sommes complémentaires", ajoute le candidat aux municipales. "Céline Brulin a une aura nationale, une connaissance du terrain de Bolbec. Et moi à la mairie en cas d'élection, nous pourrions faire une équipe dynamique et soudée, qui, sur tous les dossiers, jouerait de concert, puisque beaucoup de choses aussi, qui dépendent du National, ont des répercussions sur la politique de la ville in fine".

Son programme sera bientôt connu

Jean-Marc Orain, qui dévoilera son programme début 2020, a fait part des grands thèmes qui sont au cœur de ses préoccupations : les inondations, la santé, particulièrement la problématique des déserts médicaux, le commerce et l'artisanat, et plus globalement l'emploi et l'attractivité de Bolbec, l'urbanisme, l'amélioration du logement, le cadre de vie en général, l'éducation, la culture, le sport… Jean-Marc Orain compte autant que possible associer les habitants à ces projets.