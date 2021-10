Goustranville. Les premières images du nouveau campus vétérinaire équin

Son visage a été dévoilé ce mardi 3 décembre, par le cabinet d'architecture Franc. Le nouveau campus vétérinaire équin de Goustranville devrait voir le jour pour la rentrée 2023, là où se situe actuellement le Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale). Ce campus, "unique au monde" pour Hervé Morin, représente un budget d'environ 35 millions d'euros. Un budget conséquent, mais réfléchi pour le président de région.

Hervé Morin, président de région Normandie Impossible de lire le son.

De 50 à 250 personnes sur site

Ce campus sera organisé en quatre pôles. Un centre de vie entrepreneurial circulaire, construit en béton, verre et bois, les laboratoires de l'ANSES, un hôpital équin et un amphithéâtre connecté, ainsi qu'une centaine de logements étudiants. Au final, la surface du site de Goustranville sera doublée, en aménageant 6 500 m2 de terrain supplémentaires. "On passera de 50 à 250 personnes sur site par jour, avec environ 1 000 chevaux qui seront examinés par an", se réjouit Malika Cherriere, présidente de Normandie Equine Vallée. Ce campus universitaire sera calqué sur le même système qu'un centre hospitalier classique. "Les chevaux vont venir pour des problèmes de médecine générale ou des infections, explique Fabrice Audigie, directeur du Cirale. Des cliniciens hospitaliers vont encadrer les étudiants en formation". Tout l'enseignement de médecin du cheval va être importé de Maison-Alfort à Goustranville, concernant la pratique équestre.

Des flux différents à gérer

À Saint-Contest, l'autre site concerné par le projet, il s'agirait de "travaux de recherches sur les bio-technologies, en lien avec l'université de Caen", poursuit Fabrice Audigie. D'un point de vue architectural et organisationnel, le cabinet retenu a dû composer avec plusieurs difficultés. Celle de la gestion des flux, par exemple, a été capitale, tout comme le fait de préserver la confidentialité des soins aux chevaux de course de potentiels jockeys de haut niveau. "La conception était vraiment basée sur les flux. Il y a des piétons, des véhicules et des chevaux sains et malades".