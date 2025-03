Rouen. "Un moment hors du temps avec des récits d'ici ou d'ailleurs" sur le campus

Un rendez-vous insolite proposé par la Maison de l'université. Ulrich N'Toyo et Dorient Kaly, conteurs de la Youle Compagnie, accompagnent par la parole, les créations musicales de Sylvain Choinier pour animer les pauses déjeuner des campus de l'Inspe mardi 1er avril, de Mont-Saint-Aignan le 2 avril et de Saint-Etienne-du-Rouvray le lendemain. Installés sur la scène mobile de la compagnie, ces artistes proposent d'écouter une histoire en musique et d'échanger. Une façon de créer du lien, d'inviter à la réflexion et à vivre un moment de partage "Nous souhaitons attiser la curiosité des étudiants et proposer un moment hors du temps avec des récits d'ici ou d'ailleurs, du slam et de la poésie", précise Ulrich N'Toyo. Selon le conteur, "la poésie est la plus belle manière de célébrer la vie et le conte vient résonner avec la musique électronique de Sylvain Choinier". Les artistes s'adaptent ainsi aux tendances actuelles.

Du mardi 1er au jeudi 3 avril à partir de midi. Gratuit. Plus d'infos sur mdu.univ-rouen.fr