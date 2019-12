Or et camélias: Chanel célèbre les métiers d'art dans un défilé intimiste à Paris

Les mannequins stars Gigi Hadid et Kaia Gerber ont porté des vêtements "trésors" dessinés par la directrice artistique Virginie Viard pour ce défilé traditionnel depuis 2002 mettant en lumière les savoir-faire uniques de brodeurs, plumassiers, paruriers, gantiers et autres métiers d'art.

Après Hambourg et New York, le défilé des Métiers d'art a eu lieu cette année à Paris, au Grand Palais, où la maison présente ses collections haute couture et prêt-à-porter. Il a été avancé d'un jour en raison de la grève massive jeudi en France contre la réforme des retraites.

Les actrices espagnole Penelope Cruz et française Carole Bouquet étaient parmi les invités.

Baptisée "31 rue Cambon", adresse des salons et studios historiques de Chanel à l'escalier aux miroirs à facettes cubistes, cette collection s'inspire de l'appartement de Gabrielle Chanel, dite "Mademoiselle", "un lieu chaleureux" cher à Virginie Viard et rempli de talismans tel l'épi de blé peint par Dali qui sera décliné en broderie à paillettes.

Le décor du défilé a été conçu par la cinéaste américaine Sofia Coppola, amie de longue date de la maison.

"Virginie et moi avons parlé des codes de la maison dont beaucoup sont issus de l'appartement de Gabrielle Chanel, de la manière d'intégrer ces codes au décor", souligne-t-elle selon les notes d'intention du défilé.

"Enfant de Karl et de Gabrielle"

Cet appartement au deuxième étage, entre les salons et le studio de création regorge de codes comme le double C entrelacé dans un lustre ou les camélias, fleur graphique emblème de Coco Chanel, longtemps portée par les "cocottes" et les dandys du 19e siècle que Chanel a imposée dans la garde-robe des femmes du monde.

L'Italienne Vittoria Ceretti arborant une veste sculptée en camélias brodés de strass et jupe noire également décorée de cette fleur a clos le défilé au cours duquel ont été dévoilés d'autres grands classiques revisités comme chaînes, nœuds, tailleurs bicolores ou robes noires à ceinture dorée.

"Les codes Chanel, je les ai complètement absorbés. J'ai tellement vu Karl les +twister+. J'ai grandi ici. Je suis une enfant de Karl et de Gabrielle", souligne Virginie Viard, l'ex-bras droit de Karl Lagerfeld qui lui a succédé après sa mort en février 2019.

Sur Instagram, Chanel a dévoilé la préparation du rendez-vous avec des images de Virginie Viard à l'oeuvre dans les ateliers de brodeurs Lesage et Montex ou chez le plumassier et fleuriste Lemarié.

"Je veux que ce soit un trésor de porter un vêtement Chanel", dit-elle dans une de ces vidéos. "On met le strass partout, c'est quand même plus lumineux", renchérit sur une autre vidéo Christelle Kocher, directrice artistique de Lemarié en train de confectionner un blouson blanc en camélias.

Chanel a acquis depuis 1985 plus de trente maisons et manufactures de mode qui emploient quelque 5. 000 salariés, au service de sa propre création mais qui travaillent également pour d'autres maisons du luxe.

La maison est en train de construire un nouveau site des métiers d'art à la porte d'Aubervilliers, dans un quartier populaire du nord de Paris, qui sera inauguré à l'automne 2020 et réunira 600 personnes dans des ateliers modernes et lumineux.

Le bâtiment de 25.500 m3, conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, auteur entre autre de MuCEM à Marseille et du Département des Arts de l'Islam au Musée du Louvre, accueillera onze maisons.

" Quand on a commencé à travailler avec ces maisons dans les années 1985-1990, elles étaient éparpillées un peu partout dans Paris. Ces ateliers sont devenus trop petits. Pour qu'ils continuent à se développer et attirent de nouveaux talents, il fallait redonner une impulsion à l'histoire", avait expliqué à l'AFP en octobre le président des activités mode de Chanel, Bruno Pavlovsky.

