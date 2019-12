Rouen. Peter Pan, le spectacle de Noël

Pour décembre, c'est sans doute le rendez-vous qui va marquer le public normand : Peter Pan, Noël au pays imaginaire. Un moment familial à partager en cette fin d'année 2019 : le 8 décembre au Docks Océane du Havre, les 14 et 15 décembre au Zénith de Rouen et les 21 et 22 décembre au Zénith de Caen.

Philippe Desnoues est le directeur artistique de ce spectacle, il était en ligne pour Tendance Ouest :

Avec l'entracte, ce spectacle dynamique vous fait vivre pendant une heure et demie, les nouvelles aventures du célèbre Peter Pan ; ici un changement d'image, de dynamique s'opère environ toutes les cinq minutes, donc pas le temps de s'ennuyer. Comme dans les histoires précédentes le Capitaine Crochet a de nouveau manigancé un mauvais coup, et cette fois le Père Noël en fait les frais. Heureusement, le public pourra compter sur la présence du pétillant Bébé Charli pour aider le vieil homme à l'approche des fêtes de fin d'année.

Un humoriste ne passera pas inaperçu

Alors que le Père Noël partagera la scène avec la compagnie des farfadets et autres sportifs acrobates, Bébé Charli, lui aussi, aura un rôle bien particulier, mais que va-t-il apporter à l'histoire ? La réponse de Philippe Desnoues :

Rappelons que Bébé Charli est mobile, cependant il ne quitte jamais son célèbre landau. De son côté le Capitaine Crochet se déplacera à bord d'un demi-bateau.

À la fin du show, le Père Noël se rendra disponible pour retrouver les enfants en dehors de la scène. C'est un véritable mélange de féerie, de danse et d'acrobaties qui vous est proposé au Havre, à Rouen et à Caen ce mois-ci. Lâchez donc vos tablettes et décollez vos yeux des écrans de télévision pour vous évader dans la magie de Noël, avant de goûter prochainement aux premiers amuse-gueules du réveillon.

