Caen. Bonne table. "Arête-et-vous" au Poisson rouge

C'est un midi du Black friday que je me décide à aller tester ce nouveau bistrot. Nous sommes accueillies les bras ouverts par les patrons et dirigées dans une sorte d'alcôve au fond du restaurant. Grande table en bois massif, endroit chaleureux et quelques poissons en bois décorent les murs.

Ambiance chaleureuse

À côté, une petite cuisine qui conserve bien les secrets du chef cuistot. Au menu, on trouve des plats à la carte, avec au choix de la viande ou du poisson de qualité : queue de lotte, tartare de veau, filet de bœuf normand… Sinon, à l'ardoise se trouve une formule midi avec entrée plat ou plat dessert pour 13 €. Œufs mimosa pour commencer, bœuf bourguignon et ses pommes de terre grenaille suivi d'une mousse au chocolat. Problème : je n'aime pas le bourguignon. Le chef s'adapte bien gentiment et sur une longue assiette, dispose les œufs et les demi pommes de terre comme s'ils jouaient à saute-mouton. La petite pointe de sel de Guérande est très appréciée, ainsi que les petits brins de persil. Suit le dessert chocolaté dans une petite verrine. Et détrompez-vous, elle n'est pas si petite que ça ! Je suis bien rassasiée, et en plus, on me fait un geste commercial. Le tout, évidemment, sous les yeux du poisson rouge dans son bocal sur le bar.

Pratique.14 Quai Hamelin. Tél : 02 31 52 43 79.