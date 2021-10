Caen. Municipales 2020 : une liste pour le Rassemblement national

Pour les élections municipales de mars 2020, le ton est donné du côté du Rassemblement national : siéger dans un maximum de conseils municipaux, comme l'indique Emmanuel Norbert-Couade, délégué départemental du parti dans le Calvados. "Notre ambition est d'avoir le maximum d'élus qui couvriront une grande partie du territoire, avec potentiellement des victoires, tout dépend des configurations de second tour. Nous y allons avec détermination", indiquait-il à l'occasion d'une réunion publique en présence de Jean Messiha, membre du bureau national du parti, jeudi 29 novembre. À Caen, c'est Isabelle Gilbert, conseillère régionale de Normandie, qui est candidate à l'investiture de la ville pour le scrutin des 15 et 22 mars. Elle est pour l'instant en attente de confirmation de la commission nationale d'investiture. "Je ne me fais pas d'illusions, on ne va pas, cette fois-ci, prendre la mairie de Caen. Mais notre but est d'y rentrer avec trois, quatre, voire cinq élus". Pour l'instant, aucun élu du Rassemblement national ne fait partie du Conseil municipal.

Un questionnaire

auprès des citoyens

Les axes du projet d'Isabelle Gilbert ne sont pas encore définis, puisqu'un questionnaire sera distribué "à la mi-janvier à tous les habitants de la ville, avec une série de questions portant sur la circulation, les écoles, l'insécurité, l'immigration, etc." Pour Chantal Henry, candidate à l'investiture de la ville de Mondeville, et également en attente de confirmation de la commission, "faire participer les citoyens et connaître leurs attentes est notre leitmotiv, nous sommes proches du peuple". Six à huit listes devaient être constituées dans le département.