Interview. Il y a dix ans, Malika Ménard devenait Miss France 2010

Dans quel état d'esprit étiez-vous à l'époque ?

"Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, c'était tellement inconnu ! J'étais très timide. Je décroche le titre de Miss Calvados, Tendance Ouest en fait sa une. A la fac, cela a tout de suite mis un coup de projecteur que j'avais un peu de mal à assumer. Quand on fait du droit, on n'a pas vocation à participer à un concours de beauté. Cela m'a peut-être porté bonheur aussi. Je n'ai pas eu le temps de me demander comment j'allais le gérer car j'ai gagné !"

Miss France fait encore partie de votre vie ?

"Il y a un lien unique entre les Miss. Nous venons de province voire des îles, on est toutes un peu déracinées, et on débarque dans une vie parisienne pas toujours simple. C'est une aventure extraordinaire dans le bon et le mauvais sens. C'est donc assez naturellement que l'on s'entraide, et de l'aide naissent des amitiés réelles. Cet été, je suis partie à Los Angeles avec Iris Mittenaere et Chloé Mortaud, l'été d'avant avec Rachel Legrain-Trapani, etc."

Le 5 décembre 2009 la Normande était élue Miss France - Valérie Hache - AFP

Il y a aussi une forme de solidarité ?

"Être médiatisée du jour au lendemain quand tu mènes une petite existence tranquille d'étudiante, être au centre de l'intérêt, pour quelque chose de finalement superficiel, l'apparence… Transformer l'essai ensuite… Ce que l'on traverse, c'est assez compliqué à comprendre sans être passé par là. Le lien se crée naturellement."

Vous rappelez-vous de votre retour après l'élection ?

"Plus que la foule, je me souviens surtout de mes grands-parents de Bretagne et ma mamie Colette de Cherbourg. Ils avaient fait le déplacement pour la réception à l'Hôtel de ville, s'étaient mis sur leur 31. Même si ce sont des adultes, qui ont contribué à mon éducation, je les ai vus un peu fébriles et impressionnés. Quand je regarde les photos, ça me touche de voir ma famille réunie, d'autant que j'ai perdu mon grand-père et ma mamie. Je me dis que cela a créé des souvenirs exceptionnels dans nos vies."

Revenez-vous à Caen de temps en temps ?

"Pendant deux ans, j'y ai habité la moitié de la semaine. J'ai réappris à connaître ma ville, plus comme une étudiante mais comme une vraie femme. C'est étrange de se balader, j'ai des souvenirs un peu partout. Ils ont détruit la place de la République où j'ai vécu ma première histoire d'amour… Mais c'est normal que les choses évoluent et changent."

En dix ans, il s'est passé beaucoup de choses…

"J'ai fait une école de journalisme, travaillé pour le Figaro en alternance, pour France 3 Normandie. J'ai atteint mon objectif, je suis journaliste. Mais c'est un métier assez instable. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. J'ai aussi développé une collection capsule autour du caftan marocain, Linebleu. Je suis trentenaire, j'ai envie d'explorer d'autres horizons pour ne pas avoir de regrets."

17 septembre 2009. Malika Ménard, 22 ans, est élue Miss Calvados. 13 octobre 2009. Elle remporte le titre de Miss Normandie. 5 décembre 2009. Devant les caméras de TF1, elle devient Miss France 4 décembre 2010. Elle remet la couronne de Miss France à Laury Thilleman au Zénith de Caen.