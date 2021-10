Football (N2). Le FC Rouen renoue avec la victoire  

Le match.

Pour ce deuxième choc du mois de novembre, le FC Rouen a répondu présent. Les dix premières minutes du match sont ponctuées par les offensives rouennaises. Dès la première minute, le gardien breton détourne une tête de N'Chobi, puis quelques minutes plus tard, il repousse une frappe dès 25 mètres signée Barthélémy ainsi qu'une frappe enroulée de Diarra. Malgré cette bonne entame de match de la part des Normands, les joueurs de Saint-Brieuc parviennent à reprendre les rênes du jeu. Ils se procurent à leur tour de nombreuses occasions. Mbock voit sa frappe s'écraser sur le poteau de Monteiro à la 26e minute. Les Bretons ne sont pas loin d'ouvrir le score sur coup-franc peu de temps avant la pause, mais les deux équipes retournent aux vestiaires dos-à-dos. La seconde période se poursuit sur le même rythme, le Stade Briochin en confiance, se montre très dangereux, les joueurs sont omniprésents dans la surface rouennaise. La situation devient compliquée pour le FCR. C'était sans compter sur Barthélémy qui ouvre le score de la tête à la 73e minute à la suite d'un centre de Ouadah. Poussés par leur public, les Diables Rouges tiennent bon et repoussent toutes les tentatives bretonnes. Ils parviennent même à inscrire un second but en toute fin de rencontre, Diarra qui part seul sur un contre scelle le sort du match (2-0). En plus de mettre fin à l'invincibilité costarmoricaine, les troupes de Giguel réalise l'opération parfaite puisqu'ils reprennent la tête du classement. Un résultat qui leur permet également de faire le plein de confiance avant la réception d'Orléans, samedi prochain pour le match de Coupe de France.

Les buts.

73e : Centre de Ouadah coté droit et tête de Barthélémy pour l'ouverture du score.

FCR : 1 - Stade Briochin : 0

90'+2 : Sur un contre éclair Diarra trompe le gardien breton est offre la victoire au FCR.

FCR : 2 - Stade Briochin : 0

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Avertissements : FCR : Fourneuf (31e), Ouadah (39e), Fataki (45e)

FCR : Monteiro, Ouadah, Bassin, Fourneuf, Burel (cap), Benzia, Diarra, N'Chobi (Sainte-Luce 66e), Rogie (Gibon 89e), Barthélémy (Sahloune 86e), Fataki, entr : David Giguel

Stade Briochin: Ndiaye, Le Marer, Simon, Boudin, Baldé, A. Allée, Bloudeau, Boisvilliers (Romil 82e), Le Mehauté , Z. Allée, Mbock (Le Doueront 66e), entr : Maxime d'Ornano

Buts : FCR : Barthélémy (73e), Diarra (92')