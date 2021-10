Natation. Un Cherbourgeois qualifié pour les Masters

Dans la famille Madelenat, demandez le petit-fils, Gilles. Nageur de haut-niveau, il est aussi performant en piscine qu'en eau libre, ou même avec un ballon lors d'une partie de water-polo.

Alors qu'il a performé sur de nombreuses courses en Normandie, il a décidé de s'engager dans les Championnats de France Masters, qui se tiendront du 27 février au 1er mars 2020, à la Martinique.

Gilles Madelenat au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Les Masters réunissent des concurrents âgés de 25 ans et plus. Pour Gilles Madelenat, ce sera la catégorie C6, qui concerne les 50/55 ans, et il sera engagé dans les courses de 50 et 100 mètres, brasses et eau libre.

Un voyage qui représente un budget de près de 4 000 € pour le nageur cotentinois, entre la combinaison, le vol ou encore l'hébergement sur place. Une somme qu'il espère réunir grâce à ses commerçants de tous les jours, et pourquoi pas via une campagne de crowdfunding si nécessaire.

Dans le même temps, Gilles Madelenat travaille sa nage, que ce soit en piscine ou en mer. Une mer forcément moins chaude qu'à Fort-de-France, même si les conditions de courant pourraient être sensiblement les mêmes.

Les Masters de natation, le Cherbourgeois les connait. Il les a remportés il y a presque vingts ans. Un titre qu'il avaient pu fêter avec son père et son grand-père, eux aussi titrés dans leur catégorie. Objectif également, faire briller son club et sa région.

Pour soutenir Gilles Madelenat dans son aventure, il est possible de le contacter au 06 81 48 03 71 ou par mail à l'adresse madelenat.gilles@sfr.fr