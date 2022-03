Opération escargot contre le projet de GDE dans l'Orne

La lutte s’intensifie à Nonant-le-Pin, contre l’implantation sur ces terres d’élevages et de haras d’un centre d’enfouissement de déchets par GDE.

Une opération escargot était organisée ce samedi. Plus de 200 véhicules et une centaine de marcheurs. Une manifestation au pas, vers le Haras National du Pin qui rassemble ce week-end, plus d’un millier de cavaliers venus de toute l’Europe, pour participer à l'Equirando. En tête de cortège, les conseillers régionaux, Yannick Soubien et François Dufour, ainsi que le conseiller général et vice-président du conseil général de l'Orne, Patrick Mussat. L'association opposée au projet affirme qu'elle maintiendra la pression en affichant sa présence lors des prochains rendez-vous festifs ou équins dans la région. Prochain rendez-vous à la fête de la Chasse et de la Pêche à Carrouges.