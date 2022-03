Six TGV venant de Bretagne, quelques 3.000 voyageurs sont arrivés à Paris, dans la nuit de vendredi à samedi avec des retards compris entre 45 minutes et 4 heures, de violents orages ayant inondé la gare de Vitré et fait tomber un arbre sur les rails au niveau des Genets en Mayenne. Dans ce département les sapeurs pompiers sont intervenus à près de 300 reprises pour des inondations principalement.