Hôpital: après 8 mois de grève, le gouvernement dévoile son "plan d'urgence"

Pris de court par un mouvement social inédit de l'hôpital public, le gouvernement doit dévoiler mercredi matin "un plan d'urgence" censé "renforcer" et "accélérer" une stratégie annoncée il y a plus d'un an.