Rouen. Bonne table : Lauryl's, rue des Bonnetiers, près de la cathédrale

L'adresse est encore discrète. Lauryl's a ouvert ses portes il y a peu, non loin de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). Le credo de ce nouveau restaurant : des produits frais et locaux, servis dans une ambiance de brasserie aux couleurs gris et orange.

Un service rapide

Lors de ma venue, l'ambiance est calme dans le restaurant, peut-être même un peu trop. D'ailleurs la salle est plutôt grande, mais il manquerait un peu de décoration, sans doute car l'installation dans ces lieux est encore très récente. En revanche, l'accueil est chaleureux et le service a le mérite d'être efficace, pratique pour ceux qui n'ont qu'une heure pour le déjeuner.

Pour le midi, deux formules sont proposées : l'une à 13,90 € avec entrée + plat ou plat + dessert et une autre à 16 € avec entrée, plat et dessert. Ayant de l'appétit, je m'oriente vers cette dernière, avec une carte très restreinte puisque la cheffe ne travaille qu'à l'ardoise, m'explique-t-on. Un avantage, car les produits sont frais, locaux et que le menu change régulièrement.

Pour l'entrée, je m'oriente vers une quiche franc-comtoise savoureuse et bien servie. Je poursuis avec un dos de lieu à la dieppoise très fondant, accompagné par de très bons petits légumes. En dessert, je me laisse séduire par le tiramisu au spéculoos qui achève d'excellente manière ce repas. Une adresse à recommander.

25, rue des Bonnetiers à Rouen. Tél. 02 35 71 87 06. Ouvert du mardi au samedi.

