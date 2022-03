Rouen. Les Zazimuts : du sur-mesure pour les étudiants

Déléguée à la petite enfance et à la jeunesse à la mairie de Rouen (Seine-Maritime), Christine de Cintré et son équipe présentent un programme d'activités originales, proposées gratuitement aux étudiants, dans le cadre des Zazimuts, pour leur faire découvrir les associations étudiantes et la vie culturelle rouennaise autrement.

Quel est le principe de ce rendez-vous ?

"Les Zazimuts c'est deux rendez-vous à l'année, l'un en automne et l'autre au printemps, dont la programmation est plus légère. C'est un concept qui existe sous cette forme depuis six ans, initié par la municipalité rouennaise qui se charge de concevoir un programme d'animations insolites pour les étudiants. Dans le cadre de la politique jeunesse nous souhaitons donner voix au chapitre aux jeunes, et c'est pourquoi, de façon très symbolique, nous ouvrons la maison commune aux étudiants pour l'inauguration de cet événement ce 14 novembre [2019]. L'événement dure un mois et permet aux étudiants de découvrir la ville autrement. Les activités sont fédératrices et leur donnent l'opportunité de se connaître et d'échanger. C'est aussi l'occasion de découvrir les institutions culturelles rouennaises et les structures qui leur sont dédiées."

Quelles seront les animations proposées lors de cette soirée inaugurale ?

"Un foisonnement d'activités sera proposé aux étudiants : du théâtre avec la troupe d'impro du Steac Frit, de la musique avec les groupes Blow, Julius Spellman ou encore la fanfare de la Vache folle, mais aussi des jeux de toute sorte : brain scape, jeux de société et jeux vidéo. Cette fois, nous proposons en effet une nouveauté pour répondre à la demande des étudiants : un espace de retro-gaming, dans lequel on trouvera aussi des innovations technologiques comme le combat de robots, organisé dans la salle du conseil par les étudiants de l'INSA [Institut national des sciences appliquées]. On invite aussi le collectif Lucien, qui s'est vraiment étoffé cet été, à animer cette soirée dans des sonorités électros. Les spectacles vivants sont aussi encouragés : les élèves du conservatoire nous feront par exemple une démonstration dansée. C'est une soirée vraiment conviviale, et il est aussi possible de manger sur place pour prolonger ce moment."

Quelles sont les animations les plus originales proposées dans le cadre des Zazimuts ?

"Nous renouvelons le programme chaque année, mais il y a toujours des rendez-vous reconduits d'une année à l'autre. Le balai-ballon est désormais une institution par exemple. C'est un temps fort des Zazimuts, un événement incontournable qui a lieu à la patinoire. Chaque grande école a son équipe et le jeu se déroule dans une ambiance de folie. L'année passée, le Cluedo géant organisé au Musée des antiquités avait été pris d'assaut. Grâce à des départs différés, près de 300 personnes y avaient participé. Pour satisfaire ceux qui n'avaient pas pu y participer, on a souhaité renouveler l'expérience. C'est un scénario vraiment original imaginé par la troupe Still Kidin, avec laquelle nous collaborons depuis longtemps. Il y aura aussi des visites guidées de monuments emblématiques, comme la cathédrale et le Gros-Horloge, ou encore une soirée décalée à l'Historial : l'Historial hanté, ou un escape game sur le thème de l'art et du cinéma au musée des Beaux-arts. Enfin, pour la première fois le Shed, centre d'art contemporain participe aussi à l'événement."

Tous les samedis et jeudis, jusqu'au 12 décembre 2019, à Rouen. Gratuit. Infos et réservation sur rouen.fr