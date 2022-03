salon. Les joyaux de l'auto-moto s'exposent !

Ce week-end sera 100 % auto-moto ! Caen Évènements et C au Carré proposent de découvrir une large offre auto-moto utilitaires, neuf et occasion au Parc des expositions. Ford, Honda, Kia, Lexus, Lotus, Mazda, BMW, Porsche, Ford, Maserati, Jaguar... Pour cette seconde édition du salon, l'équipe rassemble près de 60 exposants et plus de 30 marques de véhicules.

Le rétro à l'honneur

Pour les passionnés de véhicules de collection, les organisateurs accueilleront cette année encore Le Rétro Auto Club Normand. Cette association normande - membre de la Fédération Française des Véhicules d'Époque présentera plus de 50 véhicules de collection mis en scène dans un décor de ligne de départ de grand prix.

Pratique. Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre au Parc des expositions de Caen.

