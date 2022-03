Caen. Le collectif de gauche Caen en commun échange avec les habitants

Le collectif de gauche Caen en commun a été créé en 2018, dans la ville calvadosienne. À l'approche des élections municipales de mars 2020, le collectif a organisé et organise encore des ateliers où sont conviés les citoyens pour échanger sur différentes thématiques. "Au cours des différentes réunions que nous avons organisées, plus de 150 personnes sont venues", indique Aurélien Guidi, membre du collectif.

De nombreuses idées émergent déjà, "notamment sur trois axes : l'urgence sociale, écologique et démocratique". Une des propositions majeures concerne la gratuité des transports en commun, "à la fois pour l'environnement, mais surtout car la mobilité est un droit".

L'accès au droit

"D'ailleurs notre démarche a vraiment un but : l'accès au droit, avec le droit au logement par exemple." En ce qui concerne l'écologie, "nous aimerions qu'un arbre soit planté à chaque naissance" pour augmenter la végétalisation. Il y a aussi le projet de cantines bio et locales dans les écoles ou les maisons de retraite. Pour "l'urgence démocratique, une de nos propositions est de créer un conseil de vie communale, en plus des conseils de quartiers, et ainsi avoir vraiment des décisions prises horizontalement".

Les prochaines rencontres auront lieu le mardi 19 novembre 2019, à 19 h, à la maison de quartier du Chemin-Vert, pour parler du droit à la mobilité, puis le lundi 9 décembre 2019, à la salle Gutenberg pour parler de l'habitat.