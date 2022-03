Villedieu impose un couvre-feu pour les moins de 16 ans !

Le maire de Villedieu-les-Poêles a publié vendredi en fin de journée, un arrêté municipal, interdisant aux mineurs de moins de 16 ans de circuler entre 23 heures et 6 heures du matin non accompagnés d'une personne majeure. Ce couvre-feu fait suite à une série d’incivilités de vols et de dégradations constatés dans la commune.

Plusieurs vols ont été commis en début de mois, notamment dans la nuit du 1er au 2 juillet. Deux jeunes adultes âgés de 19 et 20 ans et deux mineurs de 13 et 17 ans, originaires de Granville, Villedieu-les-Pôeles et Le Mesnil Garnier, interpellés par les gendarmes avaient reconnu leur participation à une série de vols dans des véhicules, et d’une moto et d’un fût de bière !

Les deux jeunes majeurs seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Coutances le 5 septembre, le mineur de 13 ans, devant un juge des enfants. L’autre mineur, âgé de 17 ans, a quant à lui, fait l’objet

d’un rappel à la loi.